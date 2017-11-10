Фигуристка Слуцкая помогает больным сахарным диабетом

Первая в истории фигуристка-одиночница, ставшая семикратной чемпионкой Европы, двукратная чемпионка мира, призёр двух Олимпийских игр Ирина Слуцкая приехала в Ханты-Мансийск, чтобы на собственном примере показать людям, что необходимо оставаться активными, несмотря на любые диагнозы.

«Сахарный диабет — очень коварное заболевание. Его сложно диагностировать, очень много людей живет, даже не зная о своём диагнозе. Наша программа называется «Жить, побеждая диабет», мы посетили уже более 16 регионов и не собираемся на этом останавливаться.

Сахарный диабет — это одно из «неинфекционных» заболеваний, которое очень коварно по своей сути. На 10 диагностированных людей приходится приблизительно такое же количество недиагностированных. Если говорить о сахарном диабете II типа, то это заболевание становится всё моложе. На сегодняшний день II тип сахарного диабета – это в принципе образ нашей с вами жизни, ведь это — приобретённое заболевание.

Чем опасен сахарный диабет? Не самим заболеванием, а осложнениями от этого заболевания. Это и ампутация нижних конечностей, и проблемы сердечно-сосудистой системы, почек, ожирение.

Многие спрашивают, почему вы выбрали скандинавскую ходьбу, хотя сама фигуристка? Отвечу так: я не называю это спортом, и мы не нацелены на спорт, скорее на профилактику и оздоровление. Это тот вид физической активности, который очень доступен и не имеет практически никаких противопоказаний. Тем не менее во время скандинавской ходьбы задействовано наибольшее количество мышц – 90%. Ни в одном другом виде физической активности нет вовлечённости такого количества мышц.

Сейчас на базе МГМУ им. Сеченова разработана как раз программа по скандинавской ходьбе как средству реабилитации после определённых заболеваний. В Московской области под моим руководством открыто 10 школ по скандинавской ходьбе. Уже три месяца идут занятия, проводятся научные исследования. До того как начать заниматься, наши пациенты прошли полное обследование: биохимический анализ крови, ЭКТ, ЭХКГ, испытания на велоэргометре. После трёх месяцев занятий эти же обследования были проведены повторно. При их сравнении мы поняли, что результат потрясающий. У людей нормализуется давление и уровень сахара, пациенты похудеют. Кто-то на 2 кг, кто-то на 5 кг, но рекорд за три месяца – это 12 кг», — приводит слова Слуцкой «Юграмегаспорт».