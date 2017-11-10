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Вяльбе: без гимна и флага вообще не стоит ехать на Игры-2018

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о возможном выступлении страны на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Подходит ли нам статус выступления на Олимпийских играх под нейтральным флагом, должны решать президент России или глава Олимпийского комитета страны. В свете последних событий, а также в свете абсолютно политизированного спорта моё мнение такое, что если нам предлагают ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и без гимна, то не стоит ехать туда вообще», — сказала Вяльбе в интервью «Спорт FM».

Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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Елена Вяльбе ОИ-2018 Отстранение России
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