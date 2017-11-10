Вяльбе: без гимна и флага вообще не стоит ехать на Игры-2018

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о возможном выступлении страны на Играх-2018 под нейтральным флагом.



«Подходит ли нам статус выступления на Олимпийских играх под нейтральным флагом, должны решать президент России или глава Олимпийского комитета страны. В свете последних событий, а также в свете абсолютно политизированного спорта моё мнение такое, что если нам предлагают ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и без гимна, то не стоит ехать туда вообще», — сказала Вяльбе в интервью «Спорт FM».