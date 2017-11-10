Голикова выиграла бронзу в забеге на 500 м на этапе КМ в Херенвене

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призёром в первом старте на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).

Победу одержала японка Нао Кодайра. Второй стала Ли Сан Хва из Южной Кореи. Голикова финишировала с личным рекордом 37,67 секунды, показав третье время. Ещё одна россиянка Ольга Фаткулина стала 9-й, Елизавета Казелина — 18-й.

В мужской командной гонке россияне Данила Семериков, Александр Румянцев и Сергей Грязцов показали пятое время. Победили южнокорейцы.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 500 м. Первый старт

1. Нао Кодайра (Япония) – 37,29.

2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,60.

3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,67…

9. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,28…

18. Елизавета Казелина (Россия) – 39,22.

Мужчины. Командная гонка

1. Южная Корея – 3.40,20.

2. Норвегия – 3.41,50.

3. Новая Зеландия – 3.42,22…

5. Россия – 3.43,54.