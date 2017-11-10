Голикова выиграла бронзу в забеге на 500 м на этапе КМ в Херенвене

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призёром в первом старте на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды).
Победу одержала японка Нао Кодайра. Второй стала Ли Сан Хва из Южной Кореи. Голикова финишировала с личным рекордом 37,67 секунды, показав третье время. Ещё одна россиянка Ольга Фаткулина стала 9-й, Елизавета Казелина — 18-й.
В мужской командной гонке россияне Данила Семериков, Александр Румянцев и Сергей Грязцов показали пятое время. Победили южнокорейцы.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 500 м. Первый старт
1. Нао Кодайра (Япония) – 37,29.
2. Ли Сан Хва (Южная Корея) – 37,60.
3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,67…
9. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,28…
18. Елизавета Казелина (Россия) – 39,22.
Мужчины. Командная гонка
1. Южная Корея – 3.40,20.
2. Норвегия – 3.41,50.
3. Новая Зеландия – 3.42,22…
5. Россия – 3.43,54.