Фигуристы Ефимова и Коровин победили на этапе Кубка России в Казани

Петербуржцы Алиса Ефимова и Александр Коровин победили в соревнованиях спортивных пар среди мастеров спорта на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Среди кандидатов в мастера спорта первенствовали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Спортивные пары. Мастера спорта
1. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Санкт-Петербург) – 188,58.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 188,50.
3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот (Пермский край) – 183,58.
Кандидаты в мастера спорта
1. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 165,28.
2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Пермский край) – 162,44.
3. Татьяна Лыйрова/Максим Селькин (Пермский край) – 150,90.