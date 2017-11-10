Валуев: обвинения Собчак в адрес Мутко могут довести её до суда

Бывший боксёр депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление журналистки Ксении Собчак, призвавшей вице-премьера РФ Виталия Мутко и других российских спортивных функционеров уйти в отставку в связи с обвинениями в адрес спортсменов в применении допинга.



«Собчак имеет на подобные требования ровно такое же право, как если бы вы, прочитав любую газету, начали бы кого-то в чём-то прилюдно обвинять. Вот истинная цена этим обвинениям и требованиям. Как говорится, «глубокие», «зрелые» политические заявления. Всё это, естественно, в кавычках.



Думаю, на обвинения всегда нужно так или иначе реагировать. Но в этой ситуации нужно реагировать, мягко говоря, указывая тем, кто обвиняет, на их несостоятельность. Дело может дойти до суда — знаете, на неё можно, в конце концов, и в суд подать о защите чести и достоинства», — приводит слова Валуева ФАН.

Видео обращения доступно на канале Ксении Собчак в YouTube.