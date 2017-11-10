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«СГАУ-Саратов» обыграл «Сунгуль» в гандбольной Суперлиге

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«СГАУ-Саратов» нанес поражение клубу «Сунгуль» из Снежинска в выездном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд со счётом 32:26. Самым результативным в составе победителей стал Алексей Карибов, забивший 8 мячей. У хозяев по 6 раз отличились Никита Арефин и Сергей Ломов.

«СГАУ-Саратов» с 4 победами в 8 проведённых матчах занимает 6-е место в турнирной таблице. «Сунгуль» с 1 победой и 4 ничейными результатами – 8-е.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Сунгуль» (Снежинск) — «СГАУ-Саратов» – 26:32 (14:14).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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