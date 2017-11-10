Сборная России завоевала первое золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Софии (Болгария). Мужская команда в составе Василия Макарского, Александра Одинцова и Михаила Заломина одержала победу в дисциплине двойной минитрамп. Российские спортсмены набрали 114,600 балла. Второе место заняла сборная США (109,900), бронзовым призёром стала команда Австралии (107,600).

Лучший прыжок в составе сборной России показал Заломин, получивший от судей 39,500 балла. Прыжок Одинцова был оценен в 38,300, Макарского – 36,800.