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Сборная России завоевала первое золото на ЧМ по прыжкам на батуте

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Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Софии (Болгария). Мужская команда в составе Василия Макарского, Александра Одинцова и Михаила Заломина одержала победу в дисциплине двойной минитрамп. Российские спортсмены набрали 114,600 балла. Второе место заняла сборная США (109,900), бронзовым призёром стала команда Австралии (107,600).

Лучший прыжок в составе сборной России показал Заломин, получивший от судей 39,500 балла. Прыжок Одинцова был оценен в 38,300, Макарского – 36,800.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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