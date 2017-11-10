«Новая генерация» обыграла «Автодор» в 1-м матче 7-го тура ЧР по мини-футболу

«Новая генерация» из Сыктывкара на своей площадке одержала волевую победу над смоленским «Автодором» в первом матче 7-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 2:1. На гол Ивана Кондратенкова на 20-й минуте футболисты хозяев после перерыва ответили мячами Александра Семукова (29) и Виталия Коданева (48).

Второй матч в рамках седьмого тура соперники проведут в Сыктывкаре 11 ноября.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлиги. 7-й тур. 1-й матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Автодор» (Смоленск) – 2:1 (0:1).

Голы: Семуков, 29, Коданев, 48 — Кондратенков, 20.