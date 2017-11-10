Россияне завоевали шесть золотых медалей в первый день ЧМ по самбо в Сочи

Россияне завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали в первый день чемпионата мира по спортивному и боевому самбо, который проходит в Сочи.

В соревнованиях женщин Мария Молчанова стала трёхкратной чемпионкой мира, победив в финале весовой категории до 48 кг украинку Анастасию Новикову со счётом 3:0. Татьяна Зенченко стала двукратной победительницей первенства планеты в весе до 72 кг, одолев в решающем поединке белоруску Ольгу Намазаву со счётом 1:0.

Сергей Рябов впервые завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг, победив в финале Немата Якубова из Узбекистана со счётом 1:0. Владимир Балыков также впервые в карьере стал чемпионом мира. В финале весовой категории до 68 кг россиянин нанёс сокрушительное поражение румыну Ласло Зоке со счётом 8:0. Валерий Сороноков завоевал бронзу в весе до 52 кг.

В соревнованиях по боевому самбо двукратным чемпионом мира в категории до 57 кг стал Мухтар Гамзаев, победивший в финале украинца Андрея Кучеренко со счётом 5:2. Также двукратным чемпионом мира в весе до 100 кг стал Вадим Немков. В решающем поединке он сокрушил литовца Теодораса Аукстуолиса со счётом 10:0. Россиянин Байзет Хатхоху стал серебряным призёром в весе до 74 кг, уступив в финале Бекназару Раимкулу из Киргизии со счётом 4:7.