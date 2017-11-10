Климов: в произвольной программе хотим откататься без сюрпризов

Российская пара Ксения Столбова и Фёдор Климов занимает второе место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии после короткой программы. Прокат, за который спортсмены получили от судей лучшую в сезоне оценку, прокомментировал партнёр.

«Мы удовлетворены результатами в целом, но заметили, что нам неожиданно понизили уровни на некоторых элементах. Что касается произвольной программы, мы просто хотим откататься без сюрпризов», — приводит слова Климова пресс-служба ISU.

Климов вспомнил, что на одном из турниров текущего сезона из-за неожиданно развязавшегося ботинка он сорвал вращение и поддержку.