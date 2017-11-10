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Климов: в произвольной программе хотим откататься без сюрпризов

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Российская пара Ксения Столбова и Фёдор Климов занимает второе место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии после короткой программы. Прокат, за который спортсмены получили от судей лучшую в сезоне оценку, прокомментировал партнёр.

«Мы удовлетворены результатами в целом, но заметили, что нам неожиданно понизили уровни на некоторых элементах. Что касается произвольной программы, мы просто хотим откататься без сюрпризов», — приводит слова Климова пресс-служба ISU.

Климов вспомнил, что на одном из турниров текущего сезона из-за неожиданно развязавшегося ботинка он сорвал вращение и поддержку.

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В короткой программе в Японии лучшая фигуристка мира получила меньше, чем в Москве.
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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Ксения Столбова Фёдор Климов
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