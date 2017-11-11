Вассберг: в плане допинга к России относятся куда строже, чем к другим странам

61-летний Томас Вассберг, четырёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках и трёхкратный чемпион мира, высказал своё мнение по поводу ситуации с допингом в России.



«Я не смотрел „Икара“, так что мне тяжело судить. Единственное, что я могу сказать по этому поводу — видно, что к России относятся гораздо строже, чем к другим странам. Может быть, я окажусь неправ, но я думаю, что большая часть русских спортсменов чиста. Те же, кто нарушал антидопинговые правила, уже отстранены от выступлений. Тем не менее, вопрос серьёзный. Не знаешь, чему здесь верить, а чему — нет», — цитирует Вассберга Aftonbladet.