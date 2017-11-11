Хорошилов: понимание, на что можешь рассчитывать, приходит только с началом КМ

12 ноября выступлением на этапе Кубка мира в Леви (Финляндия) откроет новый сезон лидер российской сборной по горнолыжному спорту Александр Хорошилов. Чтобы побороться за медаль Олимпиады-2018 Хорошилову придётся на максимуме выступать со старта сезона, ведь стартовый номер у слаломистов напрямую зависит от рейтинга.

«В нынешнем сезоне я планирую выступить на восьми этапах Кубка мира. При этом сразу пять из них придется на январь. Кроме того, возможно мое участие и в Кубке Европы. График выступлений строится таким образом, чтобы к началу февраля, когда начнутся Олимпийские игры, рейтинг у меня был наивысшим.

Сначала наша тренировочная группа готовилась в Аргентине, там в то время как раз зима была. Потом ездили на ледники в Швейцарию и Австрию. Удовольствие это недешевое, да и сидеть неделями на отшибе, вдалеке от цивилизации не очень весело. Зато такая модель подготовки даёт возможность проводить на склоне гораздо больше времени и быстрее набрать форму.

Летом, когда нет никаких соревнований, очень трудно понять, в какой форме ты находишься. Вроде бы работаешь усердно, а сравнить не с чем. Конечно, мы сдаем тесты, проводим контрольные тренировки, но это всё не то. Понимание, на что ты можешь рассчитывать, приходит только поздней осенью, с началом розыгрыша Кубка мира», — приводит слова Хорошилова «Подмосковье сегодня».