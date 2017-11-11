Бутов: Россию хотят вернуть обратно в IAAF

На отчётной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Москве член совета IAAF и член президиума ВФЛА Михаил Бутов признался, что, по его данным, в международной федерации вовсе не против возвращения россиян.

«Я не участвую в заседаниях совета IAAF, но на человеческом уровне общение продолжается. Предварять итоги заседания я бы не хотел, но вот по настроению на человеческом уровне могу сказать — нас хотят вернуть обратно. Это чувствуется абсолютно явственно. Что касается политических и иных мотивов — комментировать это я не буду», — приводит слова Бутова RT.