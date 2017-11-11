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Синицина и Кацалапов — четвёртые после короткого танца на этапе Гран-при в Осаке

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Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр победили в короткой программе соревнований в танцах на льду на этапе Гран-при в Осаке. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали четвёртый результат. Произвольная программа состоится завтра, 12 ноября.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Осака, Япония
Танцы на льду. Короткая программа

1. Тесса Вирту/Скотт Мойр (Канада) – 80,92.
2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 76,31.
3. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 75,87.
4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 72,49.

Гран-при-2017/18. Танцы на льду. Короткий танец
11 ноября 2017 года, суббота. 06:45 МСК
1 Канада 80.92
2 США 76.31
3 Италия 75.87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктория Синицина Никита Кацалапов
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