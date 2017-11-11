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«Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник» продлили победные серии в ЧР по хоккею с мячом

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Иркутский «Байкал-Энергия» в матче чемпионата России по хоккею с мячом разгромил казанское «Динамо» со счётом 7:1. Хет-трик оформил Александр Егорычев. Подопечные Андрея Пашкина одержали третью победу кряду, а команда из Татарстана потерпела второе поражение в двух встречах.

В другом матче «СКА-Нефтяник» из Хабаровска дома оказался сильнее ульяновской «Волги» — 3:1. Коллектив Михаила Юрьева выиграл третью встречу из трёх, а волжане потерпели первое поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Динамо» (Казань) — 7:1 (3:0)
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Волга» (Ульяновск) — 3:1 (1:1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Волга ХКМ Динамо-Казань ХКМ СКА-Нефтяник
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