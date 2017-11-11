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Фигуристы Стобова/Климов и Астахова/Рогонов — призёры этапа Гран-при в Осаке

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Россияне Ксения Столбова и Фёдор Климов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Ещё один российский дуэт Кристина Астахова/Алексей Рогонов замкнули тройку призёров. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 234,53.
2. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Россия) – 222,74.
3. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) – 203,64.

Гран-при-2017/18. Спортивные пары. Произвольная программа
11 ноября 2017 года, суббота. 08:35 МСК
1 Китай 234.53
2 Россия 222.74
3 Россия 203.64
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Рогонов Кристина Астахова Ксения Столбова Фёдор Климов
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