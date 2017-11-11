Фигуристы Стобова/Климов и Астахова/Рогонов — призёры этапа Гран-при в Осаке

Россияне Ксения Столбова и Фёдор Климов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Ещё один российский дуэт Кристина Астахова/Алексей Рогонов замкнули тройку призёров. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.
Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 234,53.
2. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Россия) – 222,74.
3. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) – 203,64.