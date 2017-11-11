Вэньцзин Суй и Хань Цун побили мировой рекорд Волосожар и Транькова

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун победили на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке в соревнованиях спортивных пар. В произвольной программе представители Поднебесной набрали 155,10 балла, установив новый мировой рекорд.

Предыдущее достижение в произвольной программе было показано двукратными олимпийскими чемпионами россиянами Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым на этапе Гран-при в США в 2013 году и составляло 154,66 балла.

Напомним, что второе и третье места по итогам соревнований в Осаке заняли российские дуэты Ксения Столбова/Фёдор Климов и Кристина Астахова/Алексей Рогонов соответственно.