Айрапетян и Просвирнова — девятые на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку

Кореец Дае Хеон Хван победил на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на дистанции 1500 метров. Россиянин Денис Айрапетян показал девятый результат. В женских соревнованиях первенствовала Сук Хи Шим из Южной Кореи, а россиянка Софья Просвирнова стала девятой.
Шорт-трек. Кубок мира. Третий этап. Шанхай, Китай
Мужчины. 1500 м
1. Дае Хеон Хван (Южная Корея).
2. Шинки Кнегт (Нидерланды).
3. До Кьюм Ким (Южная Корея)…
9. Денис Айрапетян (Россия).
10. Семён Елистратов (Россия)…
20. Виктор Ан (Россия).
Женщины. 1500 м
1. Сук Хи Шим (Южная Корея).
2. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).
3. Марианна Сент-Желай (Канада)…
9. Софья Просвирнова (Россия)…
22. Екатерина Ефременкова (Россия)…
26. Евгения Захарова (Россия).