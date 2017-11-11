Айрапетян и Просвирнова — девятые на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку

Кореец Дае Хеон Хван победил на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае на дистанции 1500 метров. Россиянин Денис Айрапетян показал девятый результат. В женских соревнованиях первенствовала Сук Хи Шим из Южной Кореи, а россиянка Софья Просвирнова стала девятой.

Шорт-трек. Кубок мира. Третий этап. Шанхай, Китай



Мужчины. 1500 м

1. Дае Хеон Хван (Южная Корея).

2. Шинки Кнегт (Нидерланды).

3. До Кьюм Ким (Южная Корея)…

9. Денис Айрапетян (Россия).

10. Семён Елистратов (Россия)…

20. Виктор Ан (Россия).



Женщины. 1500 м

1. Сук Хи Шим (Южная Корея).

2. Мин Чжеон Чой (Южная Корея).

3. Марианна Сент-Желай (Канада)…

9. Софья Просвирнова (Россия)…

22. Екатерина Ефременкова (Россия)…

26. Евгения Захарова (Россия).