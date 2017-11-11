«Енисей» и «Сибсельмаш» одержали победы в ЧР по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» разгромил «Уральский трубник» со счётом 11:1 в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Пять голов забил Сергей Ломанов. Сибиряки одержали вторую победу в двух матчах, а команда из Первоуральска потерпело первое поражение.

«Сибсельмаш» на своём льду в Новосибирске одолел кемеровский «Кузбасс» со счётом 7:2. Подопечные Олега Чубинского выиграли второй матч из трёх, а кемеровчане проиграли вторую встречу.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Енисей» (Красноярск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 11:1 (6:0)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:2 (3:2).