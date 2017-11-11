Ниггли: почему бы России не признать доклад Макларена и двигаться дальше?

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли рассказал, что является главным препятствием для участия российский спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.



«Главным и единственным документом по восстановлению Российского антидопингового агентства является дорожная карта, с критериями которой согласились все стороны процесса. Пока Россия не выполнит все пункты этого документа, мы не сможем признать дорожную карту реализованной. Несоответствие РУСАДА кодексу ВАДА может стать серьёзным препятствием для участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, так как страны и федерации должны соответствовать кодексу ВАДА для участия в Играх. Однако окончательное решение принимает Международный олимпийский комитет.

Российская сторона проделала огромный объём работы для восстановления РУСАДА, но последним пунктом остаётся признание доклада Макларена. Я не понимаю, почему бы не признать его и двигаться дальше", — приводит слова Ниггли Reuters.