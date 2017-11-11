Прямая видеотрансляция матча женского Кубка ЕГФ «Астраханочка» — «Кубань»

«Астраханочка» в первом матче третьего квалификационного раунда Кубка Европейской гандбольной федерации на своей площадке примет краснодарскую «Кубань». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.

Ответная встреча между «Кубанью» и «Астраханочкой» состоится 19 ноября в Краснодаре.

«Астраханочка» идёт на втором месте в чемпионате России, причём команда Георгия Заикина перед встречей с «Кубанью», включая Кубок ЕГФ, одержала шесть побед подряд. Краснодарский клуб располагается на четвёртой позиции в Суперлиге.

Посмотреть прямую трансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.