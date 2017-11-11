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Медведева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Осаке, Цурская — третья

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Россиянка Евгения Медведева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Этот успех гарантировал двукратной чемпионке мира участие в финале серии. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница России Полина Цурская.

Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония
Женщины. Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) — 224,39.
2. Каролина Костнер (Италия) — 212,24.
3. Полина Цурская (Россия) — 210,19...
6. Алёна Леонова (Россия) — 190,95.

Гран-при-2017/18. Женщины. Произвольная программа
11 ноября 2017 года, суббота. 10:40 МСК
1 Евгения МедведеваРоссия 224.39
2 Каролина КостнерИталия 212.24
3 Полина ЦурскаяРоссия 210.19
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алёна Леонова Евгения Медведева
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