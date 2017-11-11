Медведева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Осаке, Цурская — третья

Россиянка Евгения Медведева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке. Этот успех гарантировал двукратной чемпионке мира участие в финале серии. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница России Полина Цурская.
Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. NHK Trophy. Осака, Япония
Женщины. Итоговое положение
1. Евгения Медведева (Россия) — 224,39.
2. Каролина Костнер (Италия) — 212,24.
3. Полина Цурская (Россия) — 210,19...
6. Алёна Леонова (Россия) — 190,95.