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Колобков: несправедливо держать чистых спортсменов в неопределённости

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Министр спорта России Павел Колобков назвал несправедливым возможное отстранение всей сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Несправедливо держать чистых спортсменов в состоянии неопределённости менее чем за 100 дней до начала Олимпийских игр. Спортсмены всю жизнь работают ради мечты о выступлении на Олимпиаде.

Российская сторона передала Всемирному антидопинговому агентству и Международному олимпийскому комитету всю необходимую информацию по данным из доклада Макларена, и даже дополнительные данные. Мы считаем, что такая уважаемая и профессиональная организация, как МОК, тщательно проверит все доказательства и решит, что никакой государственной системы допинга в России не существовало, а следовательно, нет оснований наказывать всю сборную», — приводит слова Колобкова Inside the Games.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 Павел Колобков Допинг Отстранение России
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