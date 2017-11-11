Колобков: несправедливо держать чистых спортсменов в неопределённости

Министр спорта России Павел Колобков назвал несправедливым возможное отстранение всей сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Несправедливо держать чистых спортсменов в состоянии неопределённости менее чем за 100 дней до начала Олимпийских игр. Спортсмены всю жизнь работают ради мечты о выступлении на Олимпиаде.

Российская сторона передала Всемирному антидопинговому агентству и Международному олимпийскому комитету всю необходимую информацию по данным из доклада Макларена, и даже дополнительные данные. Мы считаем, что такая уважаемая и профессиональная организация, как МОК, тщательно проверит все доказательства и решит, что никакой государственной системы допинга в России не существовало, а следовательно, нет оснований наказывать всю сборную», — приводит слова Колобкова Inside the Games.