Алексеенко: хотелось бы, чтобы о регби говорили не только после удара молнии

Главный тренер краснодарского регбийного клуба «Кубань» Александр Алексеенко рассказал, как попадание в него молнии в матче чемпионата России с новокузнецким «Металлургом» в июле повлияло на поднятие интереса к регби, а также поделился ожиданиями от работы нового руководства Федерации регби России.

«На тему молнии можно сколько угодно хохмить. Но на самом деле момент очень серьёзный, далеко не смешной. На будущее урок нашим судьям, руководителям. Когда случается такая непогода, можно сказать, стихия, главный арбитр и инспектор вправе остановить матч. Хорошо, что всё так закончилось. Будь по-другому — искали бы виновных. К счастью, все остались живы и здоровы. И поединок удачно сложился, мы уехали из Новокузнецка с бонусной победой. Даже на федеральных каналах говорилось о регби, о «Кубани». Словом, была популяризация. Но хотелось бы, чтобы о нас говорили более систематично и не по таким случаям, конечно.

Определено, что есть Высший совет, в который входят 25 человек. Возглавляет его Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы. Опытный руководитель, посмотрим, сможет ли навести порядок. А он необходим», — приводит слова Алексеенко «Независимая спортивная газета».