Нортуг отказался от идеи выступить в комбинезоне в цветах флага Швеции

Норвежский лыжник Петер Нортуг отказался от идеи выступления в форме со шведской символикой на турнире в Бруксвалларне. По законам Швеции, использовать символику флага и герба страны на международных соревнованиях могут только представители национальной федерации или лица, запросившие специальное разрешение в патентном бюро Швеции.



«Мы уважаем Швецию и местные законы, так что будем соблюдать существующие правила», – приводит слова менеджера Нортуга Сорума Лангас NRK.

Нортуг выступит в комбинезоне в цветах флага Швеции

Напомним, что Петер собирался выйти на старт в комбинезоне в цветах шведского флага и тремя коронами, символизирующими герб Швеции.