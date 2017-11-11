Климов: для нас очень важно вернуться в финал Гран-при

Россиянин Фёдор Климов, ставший вместе с Ксенией Столбовой вторым в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке, прокомментировал выступление своего дуэта.

«Мы очень рады, что и в короткой, и в произвольной программе откатались гораздо лучше, чем на наших предыдущих соревнованиях. Также мы счастливы возвращению в финал Гран-при. В прошлом году мы пропустили решающий турнир серии, так что для нас очень важно вернуться», — приводит слова Климова официальный сайт соревнований.