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Климов: для нас очень важно вернуться в финал Гран-при

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Россиянин Фёдор Климов, ставший вместе с Ксенией Столбовой вторым в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке, прокомментировал выступление своего дуэта.

«Мы очень рады, что и в короткой, и в произвольной программе откатались гораздо лучше, чем на наших предыдущих соревнованиях. Также мы счастливы возвращению в финал Гран-при. В прошлом году мы пропустили решающий турнир серии, так что для нас очень важно вернуться», — приводит слова Климова официальный сайт соревнований.

Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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Ксения Столбова Фёдор Климов
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