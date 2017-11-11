Медведева: расстроена ошибками в произвольной программе в Осаке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева, победившая на этапе Гран-при в Осаке, призналась, что расстроена ошибками, допущенными в произвольной программе.

«В первую очередь хочу сказать большое спасибо невероятным японским болельщикам, которые всегда очень искренние. Здесь очень многие любят наш вид спорта. Здорово, что фигурное катание нас всех объединяет.

Я немного расстроена, что допустила в произвольной программе ошибки. Но поддержка болельщиков и на трибунах, и у телевизоров очень мне помогла и подняла настроение», — рассказала Медведева в эфире телеканала NHK.