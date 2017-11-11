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«Астраханочка» победила «Кубань» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

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«Астраханочка» в первом матче третьего квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ на своей площадке переиграла краснодарскую «Кубань» со счётом 29:27. В составе победительниц шесть голов забила Дарья Самохина. У «Кубани» семь забитых мячей в активе Виктории Жилинскайте.

Ответная встреча состоится 19 ноября в Краснодаре. Победительница противостояния попадёт в групповой этап.

Гандбол. Женщины. Кубок ЕГФ. Квалификация
Третий раунд. Первый матч

«Астраханочка» (Астрахань, Россия) — «Кубань» (Краснодар, Россия) — 29:27 (15:13).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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