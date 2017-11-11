«Норильский никель» спасся от поражения в матче с «Прогрессом»

«Норильский никель» в первом матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу на выезде ушёл от поражения от глазовского «Прогресса». Подопечные Александра Соколова уступали 2:4 за семь минут до конца встречи, но смогли отыграться. 12 ноября командам предстоит ещё один очный матч.

«Прогресс» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Норильский никель» — седьмое.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

7-й тур. Первый матч

«Прогресс» (Глазов) — «Норильский никель» (Норильск) — 4:4 (1:1)

Голы: Сучилин, 4 (1:0, авт.), Пономарёв, 16 (1:1), Овсянников, 36 (2:1), Оппер, 39 (3:1), Кутузов, 42 (3:2), Лебедь, 44 (4:2), Канивец, 48 (4:3), Пономарёв, 50 (4:4).