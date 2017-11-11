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«Водник» разгромил «Строитель» в ЧР по хоккею с мячом

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Архангельский «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на своей площадке разгромил сыктывкарский «Строитель» со счётом 6:0.

В других встречах тура подмосковный «Зоркий» взял верх над московским «Динамо», а кировская «Родина» дома уступила нижегородскому «Старту», потерпев третье поражение в трёх встречах.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Водник» (Архангельск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:0 (4:0)
«Зоркий» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (3:1)
«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижний Новгород) — 3:4 (1:2).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХКМ Водник ХКМ Динамо-Москва ХКМ Зоркий ХКМ Родина ХКМ Старт
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