Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Цурская: надеюсь, на этапе Гран-при в США я наберу ещё больше баллов

Другие

Россиянка Полина Цурская, ставшая третьей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке, поделилась впечатлениями от своего выступления.

«На сегодняшний момент моё выступление получилось очень хорошим, но мы будем продолжать работать. Теперь я вернусь домой и буду готовиться к этапу Гран-при в США. Мы хотим исправить существующие проблемы. Надеюсь, в США я откатаюсь ещё лучше и наберу ещё больше баллов», — приводит слова 16-летней Цурской официальный сайт турнира.

Сплошные нервы. Медведева выиграла на грани фола
Две ошибки и падение – такого с Евгенией Медведевой не было никогда. Но она вновь стала первой.

Победу одержала россиянка Евгения Медведева, а второй стала итальянка Каролина Костнер.

Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент