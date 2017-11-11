Цурская: надеюсь, на этапе Гран-при в США я наберу ещё больше баллов

Россиянка Полина Цурская, ставшая третьей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке, поделилась впечатлениями от своего выступления.

«На сегодняшний момент моё выступление получилось очень хорошим, но мы будем продолжать работать. Теперь я вернусь домой и буду готовиться к этапу Гран-при в США. Мы хотим исправить существующие проблемы. Надеюсь, в США я откатаюсь ещё лучше и наберу ещё больше баллов», — приводит слова 16-летней Цурской официальный сайт турнира.

Сплошные нервы. Медведева выиграла на грани фола Две ошибки и падение – такого с Евгенией Медведевой не было никогда. Но она вновь стала первой.

Победу одержала россиянка Евгения Медведева, а второй стала итальянка Каролина Костнер.