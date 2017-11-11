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«Лада» победила «Безансон» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

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Тольяттинская «Лада» в первом матче третьего квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ по гандболу на своей площадке уверенно переиграла французский «Безансон» со счётом 30:22. Самой результативной гандболисткой матча стала Алёна Носикова, забившая семь голов.

Ответная встреча пройдёт во Франции 18 ноября.

Гандбол. Женщины. Кубок ЕГФ. Квалификация
Третий раунд. Первый матч

«Лада» (Тольятти) — «Безансон» (Франция) — 30:22 (14:7).

Посмотреть запись матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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