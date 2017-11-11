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«Ростов-Дон» обыграл «Брест Бретань» в гандбольной Лиге чемпионов

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Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче пятого тура «Ростов-Дон» обыграл аутсайдера группы, французский «Брест Бретань», со счётом 29:23. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова, забившая 8 мячей.

В 6-м заключительном туре «Ростов-Дон» 18 ноября примет на своей площадке датский «Мидтьюлланд».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 5-й тур

«Брест Бретань» (Франция) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:29 (14:15).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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