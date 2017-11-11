«Ростов-Дон» обыграл «Брест Бретань» в гандбольной Лиге чемпионов

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче пятого тура «Ростов-Дон» обыграл аутсайдера группы, французский «Брест Бретань», со счётом 29:23. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова, забившая 8 мячей.
В 6-м заключительном туре «Ростов-Дон» 18 ноября примет на своей площадке датский «Мидтьюлланд».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 5-й тур
«Брест Бретань» (Франция) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:29 (14:15).