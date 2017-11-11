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«Автодор» взял реванш у «Новой генерации» в 7-м туре ЧР по мини-футболу

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Смоленский «Автодор» во втором матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги на выезде одержал волевую победу над «Новой генерацией» из Сыктывкара со счётом 4:2. Гости взяли реванш за поражение в первой встрече, состоявшейся накануне (1:2).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлиги. 7-й тур. Второй матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Автодор» (Смоленск) – 2:4 (2:1).
Голы: Семуков, 14, Коданев, 18 – Борханов, 16, Давыдов, 27, Пула, 28, Поддубный, 43.

Первый матч – 2:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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