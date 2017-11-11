Фигуристка Косторная выиграла четвёртый этап Кубка России

Алёна Косторная стала победительницей четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию, который завершился в Казани. Косторная была лучшей как в короткой, так и в произвольной программах. Второе место заняла Софья Самодурова. Третьей стала Дарья Паненкова.
Среди юниорок победу одержала Елизавета Нугуманова.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Женщины
1. Алёна Косторная (Москва) – 214,58.
2. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 209,86.
3. Дарья Паненкова (Москва) – 193,87.
Юниорки
1. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 197,64.
2. Виктория Васильева (Москва) – 195,52.
3. Ксения Панкова (Москва) – 177,36.