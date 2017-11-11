Черноусов: я информатор ВАДА? Это блеф

Российский лыжник Илья Черноусов отверг обвинения в том, что является информатором ВАДА, в чём в недавнем интервью обвинил его бывший мужской тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По мнению наставника, целью Черноусова была золотая медаль Сочи-2014 в гонке на 50 км, которую он получит после аннулирования результатов Александра Легкова и Максима Вылегжанина.

«Думаю, вы прекрасно понимаете, что это блеф. Я нахожусь на сборе с командой, у нас плотный график тренировок. Я бы хотел сейчас полностью сосредоточиться на работе», — цитирует Черноусова сайт Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.