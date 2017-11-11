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Захаров: Черноусов не мог участвовать в сговоре против своих друзей

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Генеральный директор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров прокомментировал заявление тренера сборной команды России по лыжным гонкам Юрия Бородавко в адрес новосибирского спортсмена Ильи Черноусова. Наставник подозревает Черноусова в «сдаче» своих партнёров по сборной России Александра Легкова и Максима Вылегжанина. На Олимпиаде в Сочи Черноусов стал бронзовым призёром в гонке на 50 км, уступив Легкову и Вылегжанину, результаты которых аннулированы МОК.

«Мы все болели и видели, как Илья, находясь на 20-25 позициях в гонке, сдерживал противников и давал возможность своей команде оторваться и потом на финише обошёл эту громаду спортсменов и стал третьим. Это же подвиг! Илья всегда считал Александра и Максима своими друзьями. Я никогда не поверю, что он мог участвовать в сговоре против них. Заявление тренера сборной команды Юрия Бородавко подрывает авторитет заслуженного мастера спорта, призёра Олимпийских игр. До новых Игр осталось несколько месяцев, и наносить такой мощный психологический удар по одному из лидеров национальной команды — это неправильно», — цитирует Захарова сайт Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

Бородавко: Черноусов тоже в этом заговоре, он сдаёт своих партнёров
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Илья Черноусов Максим Вылегжанин ВАДА Допинг Сочи-2014
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