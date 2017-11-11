Бужан: «Ростов-Дон» сохранял концентрацию 60 минут, чего не удалось в Дьёре

Французский тренер гандбольной команды «Ростов-Дон» Фредерик Бужан прокомментировал победу подопечных в гостевом матче Лиги чемпионов над «Брестом» (29:23), которая гарантировала россиянкам выход в основной раунд еврокубка.

«Доволен выступлением моих игроков, мы сумели сохранить концентрацию в течение всех 60 минут, чего не получилось в выездном матче в Дьёре. Мне понравилось, что вклад в игру внёс каждый игрок моей команды. Думаю, мы провели этот матч на своём лучшем уровне», — приводит слова Бужана пресс-служба ЕГФ.