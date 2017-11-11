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Максимов: «Чеховские медведи» постараются взять очки в оставшихся матчах ЛЧ

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Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал ничью с украинским «Мотором» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (30:30). «Мотор» сравнял счёт на последних секундах встречи.

«Игра сегодня была интересной для зрителей, но для тренеров — достаточно нервной. Мы проанализировали ошибки, которые совершили в Харькове, где крупно проиграли. Состав у нас ограниченный, поэтому на основных игроков ложится большая нагрузка. Кое-что нам удалось поправить после неудачного первого круга. Постараемся взять очки и в других матчах, которые нам осталось сыграть, прежде всего на выезде в Турции и дома со „Спортингом“», — приводит слова Максимова пресс-служба «Чеховских медведей».

«Чеховские медведи» сыграли вничью с «Мотором» в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт ГК "Чеховские Медведи" Сообщить об ошибке
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