Президента ФГР Шишкарёва не допустили до выборов в исполком IHF

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв не был допущен до выборов в обновлённый исполнительный комитет Международной федерации гандбола (IHF) из-за «невыполнения всех требуемых критериев». Выборы в исполком IHF прошли 11 ноября на 36-м конгрессе организации в Анталье (Турция).

Шишкарёв выразил протест в связи с решением в своей заключительной речи, угрожая обратиться в суд и отозвать заявку России на проведение конгресса IHF в 2019 году.

«Это настоящий правовой беспредел, и с этим вопросом я обращусь в суд. Большое спасибо за понимание, я не хочу, чтобы в конце конференции терялось время. Как вы понимаете, в сложившейся ситуации мне придётся снять нашу заявку», — приводит слова Шишкарёва Inside the Games.

В обновлённый состав исполкома по итогам голосования вошли румынка Нарциса Лекусану и чех Франтишек Таборский. На пост президента Международной федерации гандбола (IHF) переизбран Хасан Мустафа. За 73-летнего египтянина проголосовали 104 делегата из 117.