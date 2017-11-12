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Вылегжанин: было без разницы что, чем, сколько бежать — лишь бы выйти на старт

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Российский лыжник Максим Вылегжанин, пожизненно отстранённый Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпийских играх, прокомментировал свой первый за 11 месяцев старт. Вылегжанин занял пятое место в индивидуальной гонке на дистанции 10 км классическим стилем на предсезонном турнире FIS в Олосе.

«Одиннадцать месяцев спустя! Старт получился незапланированный, спонтанный, и мне было без разницы что бежать, чем бежать, сколько бежать, лишь бы бежать, надеть номер и выйти на старт. Получил кучу положительных эмоций, душевное удовлетворение, вспомнил все нюансы гонки, борьбу с соперниками и самим собой. Да, я не выиграл, не в тройке, но я бежал гонку и боролся», — написал Вылегжанин на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Максима Вылегжанина.

Большунов выиграл индивидуальную гонку в Олосе, Вылегжанин — пятый
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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