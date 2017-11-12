В финале турнира по кёрлингу в Сочи сыграет российская смешанная пара

Пять российских команд пробились в четвертьфинал международного турнира по кёрлингу среди смешанных пар International Mixed Doubles Sochi 2017, который проходит в Сочи, по итогам группового раунда.

При этом по сетке плей-офф команды распределились таким образом, что одна из российских пар точно будет в финале. Уже на стадии четвертьфинала встретятся Мария Комарова/Даниил Горячев и Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий, Алина Биктимирова/Тимур Гаджиханов и Полина Биккер/Пётр Дрон. Победители в полуфинале определят одного из финалистов.

Екатерина Антонова и Сергей Андрианов в четвертьфинале встретятся с венграми Илдико Секереш и Дьёрдь Надь. Ещё одну четвертьфинальную пару составили норвежцы Кристин Скаслиен/Магнус Недреготтен и китайцы Ба Дэсинь/Ван Жуй.