Воронов: на этапе в Осаке я победил себя и сильных соперников

Победитель этапа серии Гран-при в Осаке россиянин Сергей Воронов заявил, что не считает свой успех менее значимым в связи с отсутствием японца Юдзуру Ханю, получившего травму.

«У нас есть такое выражение, что победителей не судят. Первое место – оно не обсуждается. На этом старте я победил себя и сильных соперников, потому что если вы посмотрите рейтинг, то спортсмены, которые участвовали в этом Гран-при, входят в первую десятку мирового рейтинга, а в первой десятке отнюдь не последние люди, вне зависимости от того, прыгают они четверные или нет. На этапах Гран-при вообще слабых соперников не бывает.



А если говорить о Юдзуру, то я желаю ему здоровья, чтобы травма оказалась менее серьёзной. Когда человек делает столько четверных, то риск присутствует всегда. И я хочу пожелать Юдзуру, чтобы он скорее поправился, и чисто по-человечески сожалею, что он здесь не выступал», — приводит слова Воронова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.