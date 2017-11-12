Тедеев: Квитатиани заслужил свой шанс и прекрасно им воспользовался

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, как было принято решение о включении участника проекта «Голос» Торнике Квитатиани в состав сборной России на Кубок европейских наций — Кубок Алроса.

«Каждый молодой спортсмен в сборной команде России всегда получит свой шанс, и Торнике Квитатиани — не исключение. Он — трудяга, старается, рвётся на ковёр, почему бы ему не дать шанс побороться за сборную России на Кубке Алроса? И он воспользовался — прекрасно отборолся, выиграл 11:0, при том, что был не самый простой соперник.



Торнике Квитатиани смог себя реализовать в творчестве, завоевав уважение на эстраде, где не забыл про свой родной вид спорта, про наш вид спорта, про вольную борьбу. Разве он не заслужил шанс? Когда спортсмены — люди творчества, это дорогого стоит. Спасибо за то, что продвигают наш вид спорта. Я его знаю давно, ведь не раз о нём говорили его тренеры — Анатолий Маргиев и Альберт Богиев. Знал, что он тренируется в ЦСКА, что он наш борец. И когда накануне турнира я узнал от его тренеров, что он стабильно тренируется, не пропускает, я подумал: почему бы не попробовать? Его тренеры были в нём уверены. Это касается не только Торнике: если человек трудится и при этом с большой любовью и профессионализмом относится к нашему виду спорту — свой шанс он получит», — приводит слова Тедеева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.