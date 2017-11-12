Прямая видеотрансляция матча СКИФ — «Динамо-Виктор» в мужской Суперлиге

Краснодарский СКИФ примет на своей площадке ставропольское «Динамо-Виктор» в рамках мужского чемпионата России по гандболу. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Олега Ходькова располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, выиграв пять матчей из восьми при одной ничьей и двух поражениях, а команда Сергея Клёнова занимает второе место, одержав шесть побед.

Посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.