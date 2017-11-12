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«Университет Лесгафта-Нева» уступил «Хабнарфьордюру» в серии пенальти

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Гандболисты санкт-петербургского «Университета Лесгафта-Нева» в серии семиметровых бросков уступили исландскому «Хабнарфьордюру» со счётом 3:4 во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ.

«Хабнарфьордюр» победил на своей площадке со счётом 32:27, а ответная встреча в Санкт-Петербурге закончилась с аналогичным счётом, но уже в пользу российской команды. По регламенту сильнейшего должна была выявить серия пенальти, но делегат встречи назначил дополнительное время, где победили исландцы.

Впоследствии «Университет Лесгафта-Нева» подал протест, который был удовлетворён. Суд гандбола ЕГФ отменил результат дополнительного времени и постановил провести серию пенальти в Санкт-Петербурге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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