«Университет Лесгафта-Нева» уступил «Хабнарфьордюру» в серии пенальти

Гандболисты санкт-петербургского «Университета Лесгафта-Нева» в серии семиметровых бросков уступили исландскому «Хабнарфьордюру» со счётом 3:4 во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ.

«Хабнарфьордюр» победил на своей площадке со счётом 32:27, а ответная встреча в Санкт-Петербурге закончилась с аналогичным счётом, но уже в пользу российской команды. По регламенту сильнейшего должна была выявить серия пенальти, но делегат встречи назначил дополнительное время, где победили исландцы.

Впоследствии «Университет Лесгафта-Нева» подал протест, который был удовлетворён. Суд гандбола ЕГФ отменил результат дополнительного времени и постановил провести серию пенальти в Санкт-Петербурге.