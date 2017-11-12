Брызгалова и Крушельницкий вышли в финал турнира по кёрлингу в Сочи

Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в полуфинале соревнований смешанных пар по кёрлингу в Сочи взяли верх над своими соотечественниками Полиной Биккер и Петром Дроном со счётом 8:3.

За титул Анастасия и Александр поспорят с норвежцами Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном, переигравшими венгров Илдико Секереш и Дьёрдя Надя со счётом 10:3.

До четвертьфинала дошли пять российских дуэтов. Пары Мария Комарова/Даниил Горячев, Алина Биктимирова/Тимур Гаджиханов и Екатерина Антонова/Сергей Андрианов в полуфинал пробиться не смогли.

Матч за третье место и финал состоятся сегодня, 12 ноября.