Ризаев — шестой на чемпионате мира по BMX-фристайлу

Австралиец Логан Мартин победил в BMX-фристайле на чемпионате мира по городскому велоспорту в Чэнду. Россиянин Ирек Ризаев показал шестой результат. Среди женщин первенствовала американка Ханна Робертс.
Городской велоспорт. Чемпионат мира. Чэнду, Китай
BMX-фристайл
Мужчины
1. Логан Мартин (Австралия) — 93,82.
2. Алекс Коулборн (Великобритания) — 91,05.
3. Колтон Уокер (США) — 89,78...
6. Ирек Ризаев (Россия) — 79,75)...
11. Константин Андреев (Россия) — 50,70.
Женщины
1. Ханна Робертс (США) — 90,10.
2. Лара Мари Лессманн (Германия) — 88,35.
3. Энджи Марино (США) — 86,38...
9. Елизавета Посадских (Россия) — 64,50.