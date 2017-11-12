«Тюмень» разгромила «Сибиряк» во втором матче седьмого тура ЧР по мини-футболу

«Тюмень» разгромила «Сибиряк» во втором матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 8:2. Подопечные Игоря Путилова поднялись на третье место в турнирной таблице, а команда Евгения Куксевича располагается на второй позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

7-й тур. Второй матч

«Тюмень» — «Сибиряк» (Новосибирск) — 8:2 (3:1)

Голы: Крыкун, 3 (1:0), Коцич, 5 (2:0), Покотыло, 19 (2:1), Неведров, 19 (3:1), Абрамович, 32 (4:1), Упалев, 34 (5:1), Абрамович, 36 (6:1), Аксентиевич, 45 (7:1), Упалев, 47 (8:1), Соколов, 48 (8:2).