Медведева: есть незначительные проблемы с правым голеностопом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что получила травму голеностопа.

«Есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы справляемся. Ничего страшного нет, всё хорошо. Сейчас мне хотелось бы набраться сил физических и ментальных и с новым глотком воздуха работать дальше и готовиться к финалу Гран-при», — приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Евгения победила на этапах Гран-при в Москве и Осаке и завоевала право выступить в финале серии, который состоится 7-10 декабря в Нагое.